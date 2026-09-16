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Автомобили с пробегом впервые за четыре месяца стали дешевле

Средняя цена подержанного автомобиля в России в августе 2026 года снизилась в среднем на 0,2% и составила 1,445 млн рублей, но за год выросла на 1,2%.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.09.2026, 16:01·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В августе 2026 года средняя цена подержанного легкового автомобиля составила 1 млн 445 тыс. рублей. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» при подготовке ежемесячного обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке».

По словам руководителя стратегических проектов агентства «АВТОСТАТ» Дмитрия Ярыгина, за месяц автомобили с пробегом подешевели в среднем на 0,2%, или 3 тысячи рублей. Это первое снижение стоимости за последние 4 месяца.

В текущем году подержанные автомобили дорожали по отношению к предыдущему месяцу с января по март и с мая по июль. В апреле, напротив, цены снижались. Удешевление машин в конце лета эксперты связывают с увеличением количества предложений.

В годовом сравнении августовский показатель вырос. По сравнению с августом 2025-го средняя стоимость подержанных легковых автомобилей увеличилась на 1,2%, или 17 тысяч рублей. Более подробная информация о ценах в разбивке по маркам, моделям, годам выпуска и другим критериям доступна здесь.

Текущую ситуацию на рынке и перспективы его развития обсудят на форуме автобизнеса CarX 2026. Мероприятие агентство «АВТОСТАТ» проведет 6 октября в Москве.

Фото: АВТОСТАТ

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Вторичный рынок (204)Автомобили с пробегом (204)Легковые автомобили (847)Цены (163)

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