Автомобили с пробегом впервые за четыре месяца стали дешевле

В августе 2026 года средняя цена подержанного легкового автомобиля составила 1 млн 445 тыс. рублей. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» при подготовке ежемесячного обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке».

По словам руководителя стратегических проектов агентства «АВТОСТАТ» Дмитрия Ярыгина, за месяц автомобили с пробегом подешевели в среднем на 0,2%, или 3 тысячи рублей. Это первое снижение стоимости за последние 4 месяца.

В текущем году подержанные автомобили дорожали по отношению к предыдущему месяцу с января по март и с мая по июль. В апреле, напротив, цены снижались. Удешевление машин в конце лета эксперты связывают с увеличением количества предложений.

В годовом сравнении августовский показатель вырос. По сравнению с августом 2025-го средняя стоимость подержанных легковых автомобилей увеличилась на 1,2%, или 17 тысяч рублей. Более подробная информация о ценах в разбивке по маркам, моделям, годам выпуска и другим критериям доступна здесь.

Текущую ситуацию на рынке и перспективы его развития обсудят на форуме автобизнеса CarX 2026. Мероприятие агентство «АВТОСТАТ» проведет 6 октября в Москве.

Фото: АВТОСТАТ