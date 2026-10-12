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Модели «Москвич» серии М теперь доступны в онлайн-сервисе Т-Авто

Москвич M70 и M90 появились в каталоге Т-Авто: кроссоверы с доставкой на дом доступны в приложении Т-Банка, с моторами до 200 л.с. и автоматами.
РедакцияР
Редакция
12.10.2026, 14:52·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Российский бренд «Москвич» и онлайн-сервис покупки автомобилей Т-Авто объявили о расширении сотрудничества. По информации пресс-службы марки, модели «Москвич» M70 и М90 появились в каталоге сервиса. Приобрести автомобили можно через приложение Т-Банка с доставкой на дом.

Пятиместный кроссовер Москвич М70 доступен с двумя силовыми установками. Версия «Драйв» получила турбомотор мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. В комплектации «Ультра» установлен двигатель мощностью 200 л.с., работающий совместно с 9-ступенчатым «автоматом».

Семиместный полноприводный кроссовер М90 оснащается 2-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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