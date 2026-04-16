Продажи автомобилей JELAND стартуют во втором квартале 2026 года

Холдинг АГР и Defetoo запускают в России производство полного цикла автомобилей JELAND, дилерская сеть охватит 95 городов и 175 центров.
Редакция
16.04.2026, 10:02·1 мин
Фото: Autostat.ru

Холдинг «АГР» совместно с компанией Defetoo намерены приступить к выпуску автомобилей JELAND полного цикла, а также к их реализации уже во втором квартале текущего года. Информацию подтвердили представители пресс-службы «АГР».

В Российской Федерации стартовал процесс создания дилерской сети нового отечественного бренда. Планируется, что присутствие марки распространится на более чем 175 дилерских центров, расположенных в 95 городах страны.

Ранее агентство «АВТОСТАТ» информировало, что на производственной площадке «АГР» в Шушарах успешно завершены сварка и окраска первого кузова автомобиля JELAND.

Стоит отметить, что изначально приобретённое предприятие не имело необходимого оборудования и инженерной инфраструктуры — производственные корпуса были полностью пустыми, отсутствовали элементы технологической логики и архитектуры. Для запуска производства потребовалась полная модернизация и переоснащение площадки.

В ходе подготовительных работ на завод было поставлено порядка 600 контейнеров с необходимым оборудованием и технологическими системами. На монтаж ключевого производственного оснащения ушло около двух месяцев.

