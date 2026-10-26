Автомобили GAC начали продавать на Ozon и Wildberries

Китайский бренд GAC начал продавать автомобили на маркетплейсах Ozon и Wildberries. По информации пресс-службы марки, компания последовательно расширяет цифровые каналы реализации. Кроме того, машины GAC представлены на онлайн-платформах «Авито», «Т-Авто» и «СберАвто».

На Ozon автомобили бренда размещены в разделе «Автомобили», а на Wildberries — в категории «Транспортные средства/Автомобили». На обеих площадках доступны все модели GAC на специальных условиях, за исключением гибридных кроссоверов S7 и S9.

Продавцами автомобилей выступают дилеры. В карточках товаров указаны подробные характеристики и контакты дилерских центров, благодаря чему покупатель может напрямую связаться с продавцом. После оформления заказа менеджер напишет клиенту в чате и проконсультирует его по техническому оснащению автомобиля, а также поможет оформить бронирование.

Забрать автомобиль можно в салоне либо заказать его доставку по конкретному адресу. Сервисные и гарантийные условия при покупке на маркетплейсе соответствуют условиям приобретения машины в офлайн-формате у дилера. Стоимость автомобиля остается фиксированной.