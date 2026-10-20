Собранные в России автомобили Changan выходят на рынок Беларуси

Китайский концерн Changan начал поставки в Беларусь автомобилей, выпущенных на заводе «Автотор» в Калининградской области. По информации пресс-службы белорусского офиса Changan, локализованные машины адаптируют к местным условиям эксплуатации.

Первыми на рынке РБ станут доступны кроссоверы нового поколения UNI-S и CS75, кроссовер CS35 MAX, а также лифтбек UNI-V. Модельный ряд автомобилей Changan, локализованных в Калининграде, в дальнейшем будут постоянно расширять.

В белорусском дистрибьюторе отметили, что локализация сделает автомобили Changan доступнее для местных покупателей. Это, как ожидается, поможет бренду занять лидирующие позиции на рынке.

Производственная мощность завода «Автотор» рассчитана на выпуск 250 тыс. автомобилей в год. Changan получил три производственные линии предприятия, их совокупная годовая мощность составляет 120 тысяч автомобилей.