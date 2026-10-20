Четыре модели Changan российской сборки отправили на экспорт в Белоруссию

Концерн Changan начал поставки в Белоруссию широкого ряда моделей, выпускаемых на калининградском заводе «Автотор». В пресс-службе компании сообщили «Автоновостям дня», что локализованные автомобили бренда будут отличаться привлекательными ценами и адаптацией к условиям эксплуатации в Белоруссии.

На первом этапе на белорусский рынок выйдут кроссоверы нового поколения Changan UNI-S и CS75, лифтбек UNI-V, а также кроссовер C-класса CS35 Max. Последняя модель появилась в продаже в России в феврале текущего года. В компании заверили, что ассортимент произведенных в Калининграде моделей Changan для Белоруссии продолжит расширяться.

«Локализация производства автомобилей Changan на территории Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларуси открывает новые возможности для белорусских потребителей и делает эти популярные машины намного доступнее. Несомненно, это разовьет успех Changan на рынке Беларуси и позволит уверенно занять на нем лидирующие позиции», – отмечают представители белорусского дистрибьютора Changan.

По данным Changan, завод «Автотор» в Калининградской области стал основной производственной площадкой бренда в странах Таможенного Союза. Предприятие работает с 1994 года, его мощность достигает 250 тыс. автомобилей в год. Сегодня завод считается одним из крупнейших сборочных центров региона.

В соответствии с долгосрочной стратегией развития концерн Changan получил три производственные линии предприятия. Их совокупная годовая мощность составляет 120 тыс. автомобилей. Как подчеркнули в пресс-службе компании, это позволяет оперативно реагировать на спрос и постепенно увеличивать объемы выпуска.

Тем временем в октябре Changan прекратил предоставлять прямую скидку на кроссовер Uni-K в комплектациях 2024 года выпуска. Благодаря этой скидке покупатели могли сэкономить 100 тыс. рублей.

Кроме того, в октябре Changan объявил в России «распродажу» автомобилей Uni-K, CS75 Plus и Uni-V 2024—2025 годов выпуска. В рамках специальной программы цены на машины снизились на 729 900 — 1 129 900 рублей.

Автор: Иван Бахарев