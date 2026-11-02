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Автомобили 2026 года подешевели по сравнению с прошлогодними: в России увеличились скидки на внедорожный кроссовер Jetour T2

Jetour T2 2026 года подешевел в России: скидки на комплектации «Престиж» и «Премиум» выросли до 140–150 тыс. рублей, цены — от 4,159 млн рублей.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
02.11.2026, 07:32·4 мин
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Фото: Автоновости Дня

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Китайский бренд Jetour с ноября увеличил прямую выгоду на две комплектации полноприводного кроссовера T2 2026 года выпуска, который относится к «внедорожной» линейке. Теперь покупатели автомобиля в России могут сэкономить на 90-100 тыс. рублей больше. Это выяснили «Автоновости дня» в ходе мониторинга прайс-листов марки.

Изменения касаются прямой выгоды, действующей с октября для Jetour T2 2026 года выпуска в «средней» комплектации «Престиж» и топовой версии «Премиум». Размер скидки на «Престиж» увеличился с 50 тыс. до 140 тыс. рублей, а на «Премиум» — с 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

На фоне этого две комплектации Jetour T2 2026 года выпуска оказались дешевле аналогичных версий 2025 года. Цена «Престижа» снизилась на 40 тыс. рублей, а «Премиума» — на 50 тыс. рублей.

Цены на Jetour T2

КомплектацияЦена с прямой выгодойПрямая выгода
«Люкс» 2025 г. в., 2.0T, 245 л. с., 7DCT, AWD3 959 000 руб.
«Престиж» 2025 г. в., 2.0T, 245 л. с., 7DCT, AWD4 349 000 руб.
«Премиум» 2025 г. в., 2.0T, 245 л. с., 8AT, AWD4 549 000 руб.
«Люкс» 2026 г. в., 2.0T, 245 л. с., 7DCT, AWD4 159 000 руб.
«Престиж» 2026 г. в., 2.0T, 245 л. с., 7DCT, AWD4 309 000 руб. (-90 000 руб.)140 000 руб.
«Премиум» 2026 г. в., 2.0T, 245 л. с., 8AT, AWD4 499 000 руб. (-100 000 руб.)150 000 руб.

Кроссовер Jetour T2 появился на российском рынке в 2024 году. Он стал первой моделью «внедорожной» T-линейки бренда. Уже в «базе» автомобиль оснащается полным приводом и 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 245 л. с. Во всех комплектациях.

В версиях «Люкс» и «Престиж» мотор работает в связке с семиступенчатым «роботом». Топовая комплектация «Премиум» получила классический восьмиступенчатый «автомат».

По габаритам Jetour T2 сопоставим с крупными рамными внедорожниками. Длина автомобиля достигает 4,79 метра, ширина составляет 2 метра, а высота — 1,88 метра. Колёсная база равна ровно 2,8 метра. Углы въезда и съезда у T2 составляют 28 градусов.

В оснащение кроссовера входят легкосплавные диски диаметром 19 или 20 дюймов в зависимости от комплектации, датчики света и дождя, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт. Также предусмотрены монохромная атмосферная подсветка интерьера, камера кругового обзора с функцией обзора пространства под автомобилем и задние датчики парковки.

Мультимедийная система автомобиля оснащена сенсорным дисплеем диагональю 15,6 дюйма, 8 динамиками и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.

Кроме того, уже в «базе» Jetour T2 получает полноценный «зимний» пакет. В него входят обогревы всех сидений, руля, боковых зеркал, лобового и заднего стёкол, а также передних форсунок стеклоомывателя. Автомобиль также оснащается регулируемой по высоте и по вылету рулевой колонкой, кожаным мульти-рулём, передним подлокотником с охлаждаемой нишей, фиксированными боковыми подножками и металлической защитой картера.

В версиях «Люкс» и «Престиж» предусмотрен бокс для запасного колеса на задней двери. Кроме того, в комплектацию входят круиз-контроль, бесключевой доступ со стороны водителя и доводчик двери багажника.

Ранее стало известно, что некоторые модели Jetour войдут в модельный ряд нового российского бренда Votour. «Первенцем» отечественной марки станет городской кроссовер V5, представляющий собой копию популярного у россиян паркетника Jetour Dashing.

Автор: Иван Бахарев

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