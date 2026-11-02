Автомобили 2026 года подешевели по сравнению с прошлогодними: в России увеличились скидки на внедорожный кроссовер Jetour T2

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Китайский бренд Jetour с ноября увеличил прямую выгоду на две комплектации полноприводного кроссовера T2 2026 года выпуска, который относится к «внедорожной» линейке. Теперь покупатели автомобиля в России могут сэкономить на 90-100 тыс. рублей больше. Это выяснили «Автоновости дня» в ходе мониторинга прайс-листов марки.

Изменения касаются прямой выгоды, действующей с октября для Jetour T2 2026 года выпуска в «средней» комплектации «Престиж» и топовой версии «Премиум». Размер скидки на «Престиж» увеличился с 50 тыс. до 140 тыс. рублей, а на «Премиум» — с 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

На фоне этого две комплектации Jetour T2 2026 года выпуска оказались дешевле аналогичных версий 2025 года. Цена «Престижа» снизилась на 40 тыс. рублей, а «Премиума» — на 50 тыс. рублей.

Цены на Jetour T2

Комплектация Цена с прямой выгодой Прямая выгода «Люкс» 2025 г. в., 2.0T, 245 л. с., 7DCT, AWD 3 959 000 руб. — «Престиж» 2025 г. в., 2.0T, 245 л. с., 7DCT, AWD 4 349 000 руб. — «Премиум» 2025 г. в., 2.0T, 245 л. с., 8AT, AWD 4 549 000 руб. — «Люкс» 2026 г. в., 2.0T, 245 л. с., 7DCT, AWD 4 159 000 руб. — «Престиж» 2026 г. в., 2.0T, 245 л. с., 7DCT, AWD 4 309 000 руб. (-90 000 руб.) 140 000 руб. «Премиум» 2026 г. в., 2.0T, 245 л. с., 8AT, AWD 4 499 000 руб. (-100 000 руб.) 150 000 руб.

Кроссовер Jetour T2 появился на российском рынке в 2024 году. Он стал первой моделью «внедорожной» T-линейки бренда. Уже в «базе» автомобиль оснащается полным приводом и 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 245 л. с. Во всех комплектациях.

В версиях «Люкс» и «Престиж» мотор работает в связке с семиступенчатым «роботом». Топовая комплектация «Премиум» получила классический восьмиступенчатый «автомат».

По габаритам Jetour T2 сопоставим с крупными рамными внедорожниками. Длина автомобиля достигает 4,79 метра, ширина составляет 2 метра, а высота — 1,88 метра. Колёсная база равна ровно 2,8 метра. Углы въезда и съезда у T2 составляют 28 градусов.

В оснащение кроссовера входят легкосплавные диски диаметром 19 или 20 дюймов в зависимости от комплектации, датчики света и дождя, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт. Также предусмотрены монохромная атмосферная подсветка интерьера, камера кругового обзора с функцией обзора пространства под автомобилем и задние датчики парковки.

Мультимедийная система автомобиля оснащена сенсорным дисплеем диагональю 15,6 дюйма, 8 динамиками и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.

Кроме того, уже в «базе» Jetour T2 получает полноценный «зимний» пакет. В него входят обогревы всех сидений, руля, боковых зеркал, лобового и заднего стёкол, а также передних форсунок стеклоомывателя. Автомобиль также оснащается регулируемой по высоте и по вылету рулевой колонкой, кожаным мульти-рулём, передним подлокотником с охлаждаемой нишей, фиксированными боковыми подножками и металлической защитой картера.

В версиях «Люкс» и «Престиж» предусмотрен бокс для запасного колеса на задней двери. Кроме того, в комплектацию входят круиз-контроль, бесключевой доступ со стороны водителя и доводчик двери багажника.

Ранее стало известно, что некоторые модели Jetour войдут в модельный ряд нового российского бренда Votour. «Первенцем» отечественной марки станет городской кроссовер V5, представляющий собой копию популярного у россиян паркетника Jetour Dashing.

Автор: Иван Бахарев