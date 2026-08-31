Автоклуб ACI отмечает важную веху в истории Ferrari

С сегодняшнего дня в миланской штаб-квартире итальянского национального автоклуба ACI открыта выставка Ferrari F399. Именно на таких машинах в 1999 году в Формуле 1 выступали Михаэль Шумахер, Эдди Ирвайн и Мика Сало. В том сезоне они принесли Скудерии Кубок конструкторов — первый с 1983 года.

Автомобиль пробудет в штаб-квартире до пятницы. В ACI таким образом отмечают памятное достижение и привлекают внимание к предстоящему Гран При Италии. Впрочем, на автодроме в Монце и без того ожидается аншлаг.

В этом году интерес к гонке на легендарной трассе особенно высок по нескольким причинам. Чемпионат мира возглавляет Кими Антонелли — 20-летний гонщик из Болоньи. Несмотря на выступления за Mercedes, итальянские болельщики уже успели его полюбить.

Кроме того, в 2026 году исполняется 30 лет со дня первой победы Михаэля Шумахера за рулём Ferrari. В 1996-м он также выиграл Гран При Италии. Наконец, 20 лет назад, в 2006-м, именно в Монце семикратный чемпион мира объявил о завершении карьеры. Спустя три недели он одержал свою последнюю победу в Формуле 1 — на Гран При Китая.

«Мы открываем двери нашей исторической штаб-квартиры, где сейчас демонстрируется знаменитая машина Формулы 1, чтобы как-то отблагодарить болельщиков и наш город, – заявил Пьетро Меда, президент автоклуба Милана. – Мы показываем публике Ferrari эпохи Михаля Шумахера, и это не рядовое событие – это подлинный акт торжества, которое относится к спортивной, культурной и эмоциональной сферам жизни».

Символично, если предстоящий Гран При Италии выиграет один из гонщиков Ferrari. Однако имя победителя станет известно только ближе к вечеру в воскресенье.