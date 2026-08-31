«АВТОДОМ» и «АвтоСпецЦентр» подвели итоги деятельности за первое полугодие

По итогам первого полугодия 2026 года совокупная выручка ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» достигла 67,7 млрд рублей с учетом всех направлений деятельности. Холдинги, в состав которых входят 54 дилерских контракта с производителями, реализовали 14 644 автомобиля.

Доля новых машин в общем объеме продаж составила 61,3%, или 8 971 автомобиль (+33,4% к АППГ). Российские марки заняли 13% от совокупного объема реализации.

Среди физических лиц 65,9% сделок с новыми автомобилями заключались с использованием кредитных программ. Еще 47,9% таких машин были проданы по схеме trade-in. На корпоративных клиентов пришлось 14,9% общего числа реализованных новых автомобилей, причем 4,7% из них были переданы в лизинг.

Средняя цена нового автомобиля выросла на 11,6% и составила 5,29 млн рублей. Продажи новых машин обеспечили 56% совокупной выручки холдинга.

Автомобили с пробегом заняли 38,7% в общем объеме реализации — всего было продано 5 673 экземпляра. В кредит реализовали 16,3% подержанных машин. Их средняя стоимость составила 2,68 млн рублей (+6,2% к прошлогоднему показателю), а доля в общей выручке достигла 23,8%.

Загрузка слесарных и кузовных цехов автохолдинга в нормочасах сохранилась на уровне прошлого года. Выручка от технического обслуживания и ремонта увеличилась на 16,4% по сравнению с прошлым годом и составила 4,5% общего объема. На продажу запчастей пришлось 11,1% выручки, а на финансовые и страховые продукты — 3%.