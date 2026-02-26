Автодилеры поделились ожиданиями на 2026 год

Автомобильные дилеры подвели итоги прошедшего года, отметив его как сложный, но отнюдь не критический для отрасли. Несмотря на вызовы, участники рынка называют период интересным, а также делятся прогнозами на 2026 год. Детальное обсуждение текущей ситуации и перспектив состоялось на форуме «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», организованном агентством «АВТОСТАТ».

Андрей Терлюкевич, представляющий ГК «АвтоСпецЦентр», рассказал о необходимости быстро реагировать на перемены, которые происходят в автомобильном бизнесе. Он подчеркнул, что для успешной работы приходится ускорять товарооборот и в ряде случаев кардинально корректировать бизнес-модель. С аналогичной позицией выступил Александр Шапринский из компании «Прагматика», который отметил переход многих автодилеров от квартального к ежемесячному планированию.

Вячеслав Зубарев («ТрансТехСервис») подчеркнул, что его организации удалось избежать финансовых потерь в 2025 году благодаря сокращению расходов, поддержанию стабильных продаж и решению кадровых вопросов. Наталья Митяева (ГК «Панавто») отметила, что по итогам года результаты оказались лучше, чем в 2024 году. Этому способствовали программы поддержки, предоставленные дистрибьюторами, а также восстановление спроса во второй половине года, чему поспособствовало снижение ключевой ставки.

Дилеры также обратили внимание на влияние отложенного спроса, который поддержал продажи в конце отчетного периода, однако в 2026 году может стать препятствием для дальнейшего роста рынка.

Президент РАОД Алексей Подщеколдин подвел итоги обсуждения, отметив различия в положении компаний. Некоторые дилеры, сумевшие заранее укрепить свои позиции и не обремененные кредитными обязательствами, прошли 2025 год успешнее. В то же время на рынке действует почти сотня автомобильных брендов, и часть дилеров сталкивается со сложностями из-за недостаточного объема продаж, не позволяющего им рассчитывать на долгосрочное обслуживание клиентов.

Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшем будущем всех участников рынка ждет ужесточение контроля над расходами, совершенствование бизнес-процессов и более рациональное распределение кадровых ресурсов, несмотря на требования дистрибьюторов. Избыточное предложение автомобилей сохраняется, что приводит к усилению ценовой конкуренции. Дилеры прогнозируют, что первая половина 2026 года окажется особенно напряженной. О перспективах второй половины года участники рынка пока говорят с осторожностью. Дополнительные возможности могут появиться в сегменте подержанных автомобилей, однако для успешной работы требуется пересмотреть стратегию и уделить этому направлению больше внимания.