Автодилеры назвали причины рекордных продаж в сентябре 2026 года

В сентябре 2026 года в России продали 122,8 тыс. новых легковых автомобилей. По данным АО «ППК»*, которые приводит агентство «АВТОСТАТ», результат оказался на 0,1% выше показателя сентября прошлого года и на 7,4% превысил августовский. Сентябрь стал рекордным месяцем для российского авторынка с начала текущего года.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский рассказал агентству «АВТОСТАТ», что рост во многом объясняется завершением выделенных средств на госпрограммы поддержки авторынка и отчасти ожиданием повышения утильсбора. Эти обстоятельства способствовали увеличению спроса и продаж новых автомобилей в сентябре. При этом на рынок продолжали влиять волатильность валютного рынка и сохраняющаяся ключевая ставка.

Директор по коммуникациям ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина считает, что дополнительным стимулом для сентябрьских продаж стали новые сообщения о возможном росте цен и повышении утильсбора в 2027 году. Одновременно на объемы реализации негативно повлияли исчерпание бюджетных лимитов по льготным программам и ужесточение условий автокредитования.

«Сентябрьский рост на 7,4% к августу и выход в небольшой плюс к сентябрю прошлого года говорят об оживлении рынка. Однако я бы пока не называл это началом устойчивого восстановления. Годовая динамика всего лишь в +0,1% скорее свидетельствует о стабилизации рынка, чем о переходе к полноценному росту. Для этого недостаточно одного сильного месяца. Необходимо восстановление покупательской способности, повышение доступности автокредитования и появление действительно привлекательных предложений для массового покупателя», - комментирует директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.

Фото: АВТОСТАТ