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Автодилеры спрогнозировали продажи на октябрь

Продажи новых автомобилей в октябре могут снизиться на 5–7% после приостановки господдержки, а спрос поддержит ожидание индексации утильсбора.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.10.2026, 08:11·1 мин
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Фото: Autostat.ru

В октябре продажи новых автомобилей могут оказаться на 5 – 7% ниже сентябрьского уровня после приостановки государственных программ. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

«Часть спроса может сместиться в сегмент автомобилей с пробегом. Поддержать спрос на новые автомобили может ожидание индексации утильсбора», - отмечает Шапринский.

По словам директора по коммуникациям ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анны Уткиной, на динамику продаж в октябре прежде всего повлияют высокая стоимость заемных средств и отсутствие субсидий. Дополнительным фактором при принятии решения о покупке нового автомобиля может стать ожидание очередной индексации утильсбора в январе.

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов прогнозирует, что октябрьские продажи в основном сохранятся на уровне сентября или немного снизятся.

«Базово я ожидаю октябрь примерно на уровне сентября или с небольшим снижением. Сильного обвала я не жду, но и оснований для существенного роста пока тоже нет, особенно после отмены господдержек», - комментирует директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.

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