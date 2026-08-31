Минтранс назвал ключевые условия запуска беспилотных автобусов на российских дорогах

Полномасштабная эксплуатация беспилотных автобусов с пассажирами в России начнется после формирования нормативной базы и подтверждения стопроцентной надежности технологии в любых дорожных условиях. Точные сроки запуска пока не определены, сообщил в интервью РИА «Новости» министр транспорта Андрей Никитин.

Глава Минтранса считает автоматизацию пассажирских перевозок перспективным направлением. В России уже действует экспериментальный правовой режим для высокоавтоматизированного транспорта, и область его применения постепенно расширяется.

Андрей Никитин отметил, что запуск беспилотного автобуса с пассажирами принципиально отличается от использования автономных автомобилей для перевозки грузов. Для пассажирского транспорта необходимо создать отдельную нормативно-правовую и технологическую базу.

По словам министра, при внедрении таких систем приоритетом должна оставаться безопасность людей. Одной технической готовности беспилотного автобуса недостаточно для начала его полноценной эксплуатации, подчеркнул он.

«Мы не имеем права переходить к полноценной эксплуатации без водителя на улицах только потому, что инженеры создали готовую технологию. Должна быть доказана стопроцентная надежность системы в любых дорожных условиях», — добавил Андрей Никитин.

Для запуска пассажирских беспилотников, по словам министра, потребуется подробно регламентировать требования к безопасности движения. Также предстоит разработать отдельные нормы, касающиеся защиты транспорта от кибератак и страхования.

Кроме того, необходимо определить порядок распределения ответственности в случае происшествий с автономными автобусами. Законодательство должно установить и требования к удалённым операторам, которые будут контролировать работу беспилотной техники.

Андрей Никитин не стал называть даже ориентировочную дату появления автобусов без водителей на дорогах. Сроки будут зависеть от готовности законодательства и необходимой инфраструктуры, а также от итогов испытаний такого транспорта.

Главным ориентиром министр назвал принятие базового федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Документ должен заложить правовую основу для дальнейшего внедрения беспилотного транспорта.

Ранее «КамАЗ» приступил к созданию пассажирского автобуса с системой автоматизированного вождения. В компании уточнили, что вывод такого транспорта на дороги будет проходить поэтапно — с учетом опыта эксплуатации беспилотных грузовиков и по мере разработки нормативной базы.

Автор: Иван Бахарев