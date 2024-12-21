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«Авито» предложит помощь в устранении последствий разлива мазута в Черном море

"«Авито» помогает ликвидировать разлив мазута в Черном море: 10 экскаваторов, 50 квартир для волонтеров. Поддержка пользователей и участие всех подразделений компании в экологическом движении."
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
21.12.2024, 15:31·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Компания «Авито» примет активное участие в оказании помощи по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. По информации, полученной из пресс-службы компании «Автоновости дня», ожидается, что 10 экскаваторов-погрузчиков и 50 квартир для проживания волонтеров будут предоставлены для осуществления работ по очистке береговой линии.

Оперативное вмешательство предполагается начать уже в ближайшую субботу, 21 декабря. Планируется, что использование данной техники поможет в очистке примерно четверти затронутой территории от загрязнения мазутом.

В рамках предоставления поддержки, компания «Авито» также предложит помощь в размещении свыше ста волонтеров, обеспечив их проживание в 50 квартирах в городе Анапа. Для этой цели будет задействовано подразделение «Авито Путешествия», которое осуществит бронирование жилья на платформе для волонтеров движения «Экосистема».

Пользователи платформы «Авито» также могут принять участие в поддержке волонтеров. На специальной странице раздела #яПомогаю имеется возможность пожертвовать вещи и предоставить материальную помощь фондам, занимающимся ликвидацией последствий разлива мазута.

Ранее подразделения «Авито Реклама» и «Авито Авто» провели анализ основного критерия, который влияет на выбор автомобиля россиян. Оказалось, что важное значение имеют рекомендации от друзей и близких лиц.

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