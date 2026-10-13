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Avior показал эскизы нового пикапа

Avior показал эскизы нового пикапа на базе сотрудничества с Maxus: модель получит внедорожный дизайн, постоянный полный привод и вместительный багажник.
РедакцияР
Редакция
13.10.2026, 15:52·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Avior разместил на официальном сайте эскизы нового автомобиля. По представленным изображениям можно предположить, что модель окажется пикапом. В компании заявили, что новинка продолжит сотрудничество с Maxus.

Заместитель генерального директора Avior по развитию дилерской сети Андрей Харламов рассказал, что автомобиль получит внедорожные особенности и постоянный полный привод. При этом пикап сохранит практичность и вместительный багажник. Полные технические характеристики модели представят позднее.

Сейчас на российском авторынке бренд Avior представлен двумя легкими коммерческими моделями — G10 и V90. На их базе выпускают изотермические фургоны, пассажирские автобусы, автолавки, автодома и другую узкопрофильную спецтехнику.

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