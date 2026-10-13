Avior показал эскизы нового пикапа

Avior разместил на официальном сайте эскизы нового автомобиля. По представленным изображениям можно предположить, что модель окажется пикапом. В компании заявили, что новинка продолжит сотрудничество с Maxus.

Заместитель генерального директора Avior по развитию дилерской сети Андрей Харламов рассказал, что автомобиль получит внедорожные особенности и постоянный полный привод. При этом пикап сохранит практичность и вместительный багажник. Полные технические характеристики модели представят позднее.

Сейчас на российском авторынке бренд Avior представлен двумя легкими коммерческими моделями — G10 и V90. На их базе выпускают изотермические фургоны, пассажирские автобусы, автолавки, автодома и другую узкопрофильную спецтехнику.