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Etihad оформила самолёт в честь команды McLaren

Etihad Airways представила Boeing 787 в фирменных цветах McLaren: оранжевый лайнер покажут в Абу-Даби, после чего он отправится первым рейсом в Мадрид.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.11.2026, 19:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Авиакомпания Etihad Airways представила в Абу-Даби широкофюзеляжный Boeing 787 Dreamliner, окрашенный в оранжевый цвет в честь McLaren. Этот проект стал первым совместным опытом McLaren и Etihad.

В церемонии приняли участие руководство авиакомпании, исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун, а также бывший гонщик команды и двукратный чемпион мира Мика Хаккинен.

«Мне уже не терпится увидеть это прекрасный авиалайнер в полёте, и чтобы я мог поинтересоваться у других команд, а где же их самолёты? – весело прокомментировал Браун. – Выглядит самолёт великолепно! Мы знаем, что болельщикам нравится раскраска наших машин, а после этой презентации вообще поднимемся на новый уровень – на высоту в 10 с лишним километров.

Это первый самолёт, оформленный в цветах McLaren Racing совместно с нашими партнёрами из Etihad, и видеть этот оранжевый Dreamliner невероятно здорово!»

По информации авиакомпании, сегодняшняя презентация может попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Шторы, которыми самолёт закрыли перед началом церемонии, стали самыми большими в мировой практике.

Согласно планам Etihad, самолёт в цветах папайи выполнит первый рейс уже завтра днём. Из аэропорта Абу-Даби он отправится в Мадрид.

Источник

McLaren (924)Зак Браун (137)

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