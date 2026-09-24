Avatr вскоре может выйти на рынок Великобритании — и это далеко не очередной китайский автобренд

Китайский автомобильный бренд Avatr впервые готовится выйти на рынок с правосторонним движением с новым SUV 07L. На первом этапе производство будет ориентировано на Австралию, а поставки начнутся к середине 2027 года. При этом Avatr по-прежнему рассматривает возможность выхода в Великобритании, где ранее обещал начать продажи к 2025 году.

На домашнем рынке Avatr позиционируется как премиальный бренд с футуристичным характером. Компания предлагает для разных моделей полностью электрические силовые установки BEV и системы с увеличителем запаса хода. Автомобили отличаются необычной организацией салона и плавными линиями кузова, за которые отвечает бывший руководитель дизайнерского подразделения BMW.

Avatr создан в результате сотрудничества китайского автопроизводителя Changan, технологической компании Huawei и производителя аккумуляторов CATL. Подобная структура с участием нескольких компаний распространена в Китае. Она позволяет объединить опыт и производственные возможности партнеров, чтобы создавать современные высокотехнологичные автомобили премиум-класса и быстро выводить их на рынок.

Длина 07L составляет 4,900mm. По этому параметру SUV занимает промежуточное положение между BMW iX3 и iX5, конкурируя с BMW iX3, а также с Audi Q6 e-Tron, Mercedes GLC Electric, Polestar 3 и Volvo EX60.

Международные версии модели получат электрическую архитектуру 800V. Окончательные характеристики аккумуляторов пока не подтверждены, однако китайские версии обеспечивают запас хода до 450 миль по циклу CLTC. При более строгих испытаниях по методике WLTP этот показатель составил бы около 365 миль.