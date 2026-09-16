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Стоимость Avatr 12 в трех комплектациях выросла на 200–300 тысяч рублей.

Avatr 12 подорожал в России: цены электрического гран-купе выросли на 200–300 тысяч рублей в трех комплектациях, до 8,39 млн рублей за модель.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.09.2026, 13:21·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Бренд Avatr увеличил стоимость электрического гран-купе с индексом 12. Об этом сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ», проанализировавшие сайты дистрибьюторов, официально представленных на российском рынке.

Мониторинг показал, что электромобиль подорожал в трех из четырех доступных комплектаций. Цены на версии 12_2 и 12_3.1 выросли на 300 тысяч рублей, что соответствует +4,0% и +3,8% соответственно. Топовая модификация 12_3.2 прибавила 200 тысяч рублей (+2,4%), тогда как стоимость начальной версии 12_1 не изменилась.

Минимальная цена Avatr 12 сохранилась на уровне 6 990 000 рублей. Комплектации 12_2 и 12_3.1 теперь стоят 7 790 000 и 8 290 000 рублей соответственно. Максимальная стоимость модели достигает 8 390 000 рублей.

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