Аварийное отключение батареи: в Stellantis нашли способ повысить безопасность своих автомобилей

При покупке электромобиля водитель учитывает риск возгорания тяговой батареи. Хотя вероятность такого происшествия невысока, последствия могут представлять угрозу для жизни. К перегреву, скачкам напряжения и механическим повреждениям способны привести различные обстоятельства, несмотря на предусмотренные системы защиты. Инженеры Stellantis предложили решение этой проблемы.

Как сообщает Auto Mail, разработку уже зарегистрировали в патентном бюро США. Она предусматривает оснащение автомобиля дополнительным механизмом, который при возгорании выбрасывает аккумулятор за пределы машины. После этого автомобиль сможет проехать еще некоторое расстояние, используя энергию 12-вольтовой батареи.

Фото: Carsweek.ru

Подробное устройство механизма в патенте не раскрывается. Его могут создать на основе исключительно механических компонентов либо с применением пиротехники. Известно лишь, что активация будет осуществляться из салона. Для этого могут использоваться рычаги, кнопки, тумблеры или сенсорный дисплей.

Технология отличается универсальностью: установить ее можно будет на любой автомобиль с батареей, в том числе на гибрид. Перспективы запуска разработки в серию пока не уточняются. При этом высока вероятность, что решение не останется только в статусе патента и появится в новых электромобилях.

Подобные разработки становятся особенно актуальными на фоне роста популярности электрокаров и снижения их стоимости. Один из примеров — упомянутая ранее Jetta, цена которой не превысит стоимость Lada Granta.

Фото: Auto Mail