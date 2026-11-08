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Инцидент с дроном на трассе Интерлагос вызвал вопросы у FIA

Дрон упал на трассу во время дождевой квалификации Гран При Бразилии: FIA и Формула 1 расследуют инцидент и усилят контроль за использованием техники.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
08.11.2026, 16:22·1 мин
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Фото: F1news.ru

Во время дождевой квалификации Гран При Бразилии, состоявшейся в субботу, на трассу упал потерявший управление телевизионный беспилотник, который FOM использует для трансляции. Инцидент вызвал обеспокоенность у FIA.

К счастью, в этот момент на трассе не было машин Формулы 1. Дрон следовал за автомобилем безопасности и упал на пустое покрытие. Поскольку сессия была остановлена, оператору разрешили пересечь границу трассы. Во время основных событий это запрещено, однако при технической неисправности ситуация может выйти из-под контроля.

FIA и Формула 1 проведут расследование инцидента, чтобы ввести еще более жесткие ограничения на использование дронов. При этом технология открывает новые возможности для телевещания.

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