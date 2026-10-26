Осенний бюджет 2026 года для автомобилистов: налог на SUV, eVED, акциз на топливо — чего ожидать?

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Наступило то время года, когда канцлер, одной рукой сжимая знаменитый красный ящик, а другой — удерживая кошелёк страны, готовится представить обязательства правительства по расходам и объяснить, каким образом государство будет их финансировать.

Ожидается, что нынешний осенний бюджет во многом станет продолжением прежнего курса: канцлер John Healey, вероятно, захочет укрепить доверие рынков к новому правительству премьер-министра Andy Burnham. При этом предполагается, что прозвучит несколько объявлений, которые затронут автомобилистов: Казначейство одной рукой даст, а другой — заберёт.

Разумеется, ничего не будет подтверждено до тех пор, пока Healey не выступит у трибуны Палаты общин в 12:30pm 28 October. Следите за Auto Express, чтобы получать все актуальные новости, связанные с автомобильной отраслью. А пока рассмотрим темы, которые могут — или не могут — быть затронуты в часовой речи.

SUV tax introduction – Possible

Обычные изменения стандартной ежегодной ставки дорожного налога (VED) будут объявлены в следующем году в весеннем заявлении канцлера. Однако John Healey может подготовить неприятный сюрприз для покупателей SUV — новый налог, призванный отговорить водителей от приобретения тяжёлых и загрязняющих окружающую среду 4x4s.