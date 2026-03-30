Automechanika Istanbul 2026 — главное мероприятие для обновления автобизнеса в Евразийском регионе
Automechanika Istanbul 2026 — главное мероприятие для обновления автобизнеса в Евразийском регионе

Automechanika Istanbul 2026 станет крупнейшей выставкой автомобильного послепродажного обслуживания, соберет лидеров рынка и представит новейшие тренды отрасли.
РедакцияР
Редакция
30.03.2026, 15:42·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

Стамбул готовится принять масштабное событие для мировой автомобильной промышленности — выставку Automechanika Istanbul, которая пройдет с 19 по 22 мая 2026 года. Мероприятие приурочено к 25-летию выставки и, по мнению экспертов, обещает стать крупнейшей платформой для обсуждения актуальных тенденций отрасли послепродажного обслуживания автомобилей в регионе.

Современный автомобильный рынок переживает период значительных перемен: меняются логистические цепочки, появляются новые конкуренты, а традиционные подходы к ведению бизнеса теряют свою эффективность. В этих условиях одной из ключевых задач для руководителей отрасли становится определение новых направлений роста и поиска партнеров.

Турция укрепляет статус логистического центра

Автомобильная промышленность Турции успешно прошла путь от локального производства к статусу глобального экспортера. В Стамбуле активно формируются современные логистические узлы, налаживаются прямые связи с производственными площадками, а ассортимент продукции расширяется за счет альтернативных поставок из Азии. Для участников выставки открываются возможности поиска надежных поставщиков и оценки перспектив евразийских рынков без участия посредников.

Экономическая эффективность через партнерство с APRA

Организаторы объявили о начале стратегического сотрудничества с Международной ассоциацией производителей восстановленных автодеталей (APRA). Это партнерство выводит циркулярную экономику из сферы теоретических рассуждений в практическую плоскость, позволяя компаниям снижать расходы на закупку новых деталей, уменьшать зависимость от импорта и повышать рентабельность бизнеса за счет использования восстановленных компонентов.

Рекордное количество участников и посетителей

Automechanika Istanbul продолжает укреплять свои позиции как главный форум индустрии послепродажного обслуживания в регионе. По итогам прошлого года в выставке приняли участие 1 500 компаний из 40 стран, было представлено 15 национальных павильонов, а число профессиональных посетителей достигло 57 748 человек из 145 государств.

Организаторы подчеркивают: «Четыре дня в Стамбуле заменяют месяцы командировок. Под одной крышей собраны тысячи продуктов, ключевые игроки и нишевые поставщики».

Подробная информация о выставке доступна по запросу.

Контактное лицо: elizaveta.andreeva@trade-time.ru.

Реклама. ООО «Демлинк Атлас» ИНН 9705073607. Erid 2SDnjc4EBsw

