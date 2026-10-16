Предзаказ на Aurus Senat открыли по цене от 48,5 млн рублей

Российская марка Aurus начала принимать предварительные заказы на модернизированный седан Aurus Senat. Как сообщает ТАСС со ссылкой на компанию, цена автомобиля стартует от 48,5 млн рублей. В ходе обновления производитель доработал экстерьер и интерьер модели.

Как сообщалось ранее, флагманский седан получил полностью новую переднюю и заднюю оптику. Кроме того, специалисты изменили решетку радиатора и оформление колесных дисков, а также расширили доступную цветовую гамму.

В Aurus уточнили, что автомобиль оснащается гибридной силовой установкой. В ее состав входят бензиновый двигатель V8 объемом 4,4 литра и мощностью 598 л.с., электромотор мощностью 62 л.с. и отечественная 9-ступенчатая «автоматом». Максимальная скорость седана достигает 250 км/ч, а разгон до «сотни» занимает 6 секунд.

Коммерческий директор компании Артем Юсупов во время специальной презентации новинки сообщил, что в ближайшие несколько лет Aurus намерен обновить внедорожник Komendant. По данным ТАСС, предварительные рендеры модели уже запатентованы. Топ-менеджер также отметил, что бренд продолжит развивать модельный ряд.