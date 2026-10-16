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Предзаказ на Aurus Senat открыли по цене от 48,5 млн рублей

Обновленный Aurus Senat: открыты предварительные заказы по цене от 48,5 млн рублей. Седан с V8 развивает 598 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.10.2026, 17:11·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Российская марка Aurus начала принимать предварительные заказы на модернизированный седан Aurus Senat. Как сообщает ТАСС со ссылкой на компанию, цена автомобиля стартует от 48,5 млн рублей. В ходе обновления производитель доработал экстерьер и интерьер модели.

Как сообщалось ранее, флагманский седан получил полностью новую переднюю и заднюю оптику. Кроме того, специалисты изменили решетку радиатора и оформление колесных дисков, а также расширили доступную цветовую гамму.

В Aurus уточнили, что автомобиль оснащается гибридной силовой установкой. В ее состав входят бензиновый двигатель V8 объемом 4,4 литра и мощностью 598 л.с., электромотор мощностью 62 л.с. и отечественная 9-ступенчатая «автоматом». Максимальная скорость седана достигает 250 км/ч, а разгон до «сотни» занимает 6 секунд.

Коммерческий директор компании Артем Юсупов во время специальной презентации новинки сообщил, что в ближайшие несколько лет Aurus намерен обновить внедорожник Komendant. По данным ТАСС, предварительные рендеры модели уже запатентованы. Топ-менеджер также отметил, что бренд продолжит развивать модельный ряд.

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