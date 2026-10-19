Aurus готовит масштабное обновление Komendant: когда российский роскошный внедорожник переживёт рестайлинг

После обновления седана Aurus Senat компания намерена заняться модернизацией внедорожника Komendant. По словам коммерческого директора бренда Aurus Артем Юсупов, работы планируется провести в течение ближайших нескольких лет.

«Действительно, вы видели, что мы уже запатентовали такие предварительные рендеры, изображения будущего внедорожника. Вообще это следующая модель, которую мы будем обновлять. Я рассчитываю, что это произойдет в течение ближайших нескольких лет», — сказал Артем Юсупов.

Топ-менеджер добавил, что Aurus продолжит развивать модельный ряд бренда.

Внедорожник Aurus Komendant, как и остальные модели Aurus, создан на базе Единой модульной платформы (ЕМП) ФГУП НАМИ. Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой с 4,4-литровым бензиновым турбомотором V8 и девятиступенчатой автоматической трансмиссией. Совокупная мощность системы составляет 598 л. с., а разгон до «сотни» занимает 6,5 секунды.

В салоне Komendant предусмотрено четыре места. Кроме того, модель получила как минимум три «эксклюзивные» опции, недоступные другим автомобилям Aurus. Среди них — пневмоподвеска, тогда как остальные «Аурусы» оснащаются обычной пружинной подвеской, подрулевые лепестки и автопилот начального уровня.

Ранее в пятницу бренд Aurus начал принимать предварительные заказы на обновленный представительский седан Senat. Минимальная стоимость флагманской модели составляет 48,5 млн рублей. Сроки поставок «товарных» автомобилей по этим предзаказам пока не уточнялись.

Автор: Иван Бахарев