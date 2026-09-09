Audi, Renault и VW представили секретное ретрооружие в гонке электромобилей

Наступает ли время ретромодернистского дизайна? Два известных немецких автомобиля с разной историей — Volkswagen Polo и Audi A2 — возвращаются в новом качестве: теперь это электромобили. Они присоединяются к возрождённым моделям Renault — хэтчбеку Renault 5 и внедорожнику Renault 4, а также к Volkswagen ID. Buzz и двум главным примерам переосмысления автомобильных иконок в современном ключе — MINI и Fiat 500.

За исключением крупного и переоценённого VW, все эти автомобили добились успеха. Впрочем, Audi не заявляет о намерении присоединиться к их числу. «Audi is not a brand that does retro in any way,» — рассказал мне дизайнер экстерьера A2 Jakob Hirzel. «We are aware of our history, and we have a really nice history collection. But it has never been important for us to look into the past.»

Для бренда с лозунгом «Vorsprung durch technik» («превосходство через технологии») такая позиция вполне объяснима. К тому же оригинальная A2 потерпела неудачу. Она была слишком маленькой, дорогой из-за передовой алюминиевой конструкции и слишком далёкой от спортивного образа Audi. Однако мне нравились её продуманная инженерия, просторный салон и экономичность. Думаю, если бы Audi не отказалась от этой идеи, A2 со временем превратилась бы в представленный на этой неделе автомобиль — доступный электромобиль, ставший самой эффективной моделью Audi.

Переход Polo в формат ID. Polo — ещё более значительный шаг: культовая модель стала электрической. В период пандемии Covid продажи электромобилей первоначально резко выросли, что создало у производителей ложную уверенность: им показалось, что давно существующие модели с двигателями внутреннего сгорания не придётся заменять. Теперь бренды пытаются продлить жизненный цикл таких автомобилей. Но если ID. Polo повторит путь R5, продажи которой приближаются к 150,000 экземплярам, возможно, нам не понадобится новое поколение Polo, созданное с чистого листа и без приставки ID.

Jakob Hirzel рассказал мне, что его A2 изначально рассматривалась как ещё один хэтчбек-кроссовер. Однако в ходе конкурса победил обтекаемый силуэт. И это хорошее решение. R4 пока не смогла повторить успех своего хэтчбека-собрата: покупатели небольших внедорожников сильнее привязаны к двигателям внутреннего сгорания, версия с открытым верхом Plein Sud только начинает поступать на рынок, а её ностальгический образ не столь очевиден, как у 5.

В конечном счёте продажи R4 и A2 могут не достичь впечатляющих показателей. Но сочетание ретромодернизма и доступной цены остаётся мощным инструментом на массовом рынке. Европейские бренды стремятся противостоять китайским конкурентам, у которых нет подобного исторического наследия, поэтому эта тенденция, вероятно, будет только усиливаться.