Audi приглашает болельщиков посетить фан-зоны в Сингапуре

Заводская команда Audi F1 подготовит в Сингапуре собственные фан-зоны, однако выберет формат, отличающийся от подхода Williams и Mercedes, давно развивающих подобные проекты.

В Audi представили программу Art of Infuence («Искусство влияния»). По словам команды, она объединит «еду, моду, спорт и развлечения». Для её проведения Audi будет сотрудничать с глобальными партнёрами и местным сингапурским бизнесом.

Болельщики из разных стран смогут зарегистрироваться на сайте команды, выполнить ряд условий и принять участие в конкурсе. Победителю достанется поездка на Гран При Лас-Вегаса.

В течение недели перед Гран При Сингапура в разных районах города состоятся многочисленные мероприятия, призванные познакомить публику с командой с новой стороны. Посетители смогут рассмотреть шоу-кар R26, посмотреть трансляции всех сессий гоночного уик-энда и приобрести сувениры. Кроме того, организаторы подготовили и другие активности.

В частности, гостям предложат эксклюзивное мороженое от сингапурской компании Birds of Paradise, созданное при участии гонщиков Audi. Десерт получил название GABICO — акроним, составленный из имён Габриэля Бортолето и Нико Хюлкенберга.

Фото: F1news.ru

В главном шоу-руме Audi в Сингапуре, расположенном недалеко от трассы Марина-Бей, будет представлен RS 5 — «заряженный» полноприводный седан c гибридной силовой установкой мощностью 510 л.с. Там же посетителям предложат особую выпечку от шефа Дэйва Пинта, удостоенного звёзд «Мишлен», а также кофе премиальных сортов.

Шоу-кар R26 установят у входа в торговый центр Funan Mall. Организаторы также сообщили, что в один из дней там появятся гонщики команды.

При поддержке Adidas, одного из партнёров Audi F1, утром 11 октября состоится массовый забег на дистанцию 4 км. Принять участие в нём смогут все желающие, а наиболее отличившиеся получат призы.

Стефано Баттистон, коммерческий директор Audi F1 Team: «С самого начала мы обещали приблизить Формулу 1 к людям. В Сингапуре мы выполняем это обещание, предлагая публике получить опыт на основе культуры этого города-государства и его сообществ. Благодаря объединению усилий наших партнёров и местного бизнеса мы создаём то, в чём могут принять участие самые разные люди, даже если у них нет билета на гонку. Мы хотим, чтобы выстроенные таким образом связи продолжались и за пределами гоночной недели».