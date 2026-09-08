Audi представила новый A2 e-tron: чем удивит самый эффективный серийный автомобиль бренда

Audi раскрыла характеристики и опубликовала первые фотографии компактного электрического A2 e-tron накануне официальной премьеры. В компании отметили, что с расходом 12,8 кВт·ч на 100 км модель стала самым экономичным серийным автомобилем в истории марки.

Максимальный запас хода Audi A2 e-tron составляет 646 км. Коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,24, что является лучшим результатом среди компактных моделей Audi.

Модель придет на смену снятым с производства A1 и Q2. Покупателям предложат четыре варианта мощности и три тяговые батареи. Базовая версия получила силовую установку мощностью 125 кВт (170 л. с.) и крутящим моментом 350 Н·м. У топовой модификации эти показатели составляют 240 кВт (326 л. с.) и 545 Н·м соответственно. Емкость батарей в зависимости от исполнения равна 52, 61 или 84 кВт·ч.

В салоне Audi A2 e-tron установлен панорамный дисплей MMI. В его состав входят 11,9-дюймовая цифровая приборная панель Audi virtual cockpit plus и изогнутый 12,8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. В стандартное оснащение также включены ассистент Audi с искусственным интеллектом, планировщик маршрутов e-tron, адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, парковочные датчики и камера заднего вида.

A2 e-tron разработали в Германии, а производство наладили на заводе Audi в Ингольштадте. При создании автомобиля используются более 1200 существующих производственных компонентов и около 250 роботов, ранее применявшихся для выпуска других моделей. Как заявили в Audi, такой подход позволил снизить инвестиции и расход ресурсов.

В Германии стоимость Audi A2 e-tron начнется от 38 200 евро (около 3,84 млн рублей). Прием заказов стартует 10 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось о резком росте продаж новых Audi в России по итогам первого квартала 2026 года. Наибольшим спросом на российском рынке в тот период пользовался кроссовер Audi Q5.

Автор: Андрей Сундуков