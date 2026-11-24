Производители наконец начали учитывать, что покупатели новых автомобилей хотят вернуть в салоны полноценные физические кнопки. Volkswagen уже добилась заметных успехов в этом направлении, в частности представив ID.3 Neo. Теперь интересное решение разрабатывает и Audi, входящая в концерн VW Group.

В заявке на патент, поданной в Германии и переведённой с немецкого языка, отмечается: “Displays in vehicles are becoming increasingly larger and are positioned in a wide variety of locations within the vehicle,”. Одновременно пользователи хотят видеть органы управления “such as switch panels”. Однако, как считает Audi, “physical switches also require installation space,”. При установке крупного дисплея это может привести к визуальной перегруженности салона.

Предложенное в патенте решение представляет собой выдвижную панель управления под информационно-развлекательным экраном. На ней расположен ряд физических кнопок. На изображении Figure 1, приложенном к патенту, панель находится в убранном положении. В этот момент вдоль нижнего края экрана отображается “digital twin” органов управления.

Фото: autoexpress

На изображении Figure 2 кнопки выдвинуты, а цифровая версия переключателей больше не отображается. В таком положении непосредственно перед кнопками появляется удобная опора для ладони.