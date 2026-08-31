Audi F1 готовит новинки к Гран-при в Монце и Баку

Audi F1 опробует в Монце модернизированную коробку передач, над которой работали практически с начала сезона. На этапе в Баку команда представит целый комплекс новых аэродинамических элементов.

За исключением четырёх топ-команд, Audi стала единственной, кто набирал очки на каждом из четырёх последних этапов. До этого Габриэлю Бортолето и Нико Хюлкенбергу не удавалось попасть в призовую десятку на протяжении семи гонок подряд.

Эти результаты свидетельствуют о прогрессе новой заводской команды, однако Алан Макниш не склонен его преувеличивать. Как недавно признавал гоночный директор Audi, «Мы знаем, что ещё будут гонки, где мы не сможем заработать очки. Надеюсь, это всё-таки получится, но вероятность невелика».

Похоже, в 2026 году немецкие мотористы уже не планируют модернизировать силовую установку. При этом в Монце машина R26 может прибавить в темпе благодаря обновлённой коробке передач.

По информации австрийского издания Motorsport Magazin, работа над ней началась ещё в начале сезона. После зимних тестов инженеры Audi выяснили, что передаточные числа коробки передач слишком сильно растянуты: первая передача оказалась чрезмерно «короткой», а восьмая — слишком «длинной».

Создание усовершенствованной версии КПП заняло 24 недели. Проект оказался затратным и требовал значительного времени, в том числе из-за того, что ряд компонентов заказывали у стороннего поставщика.

В McLaren отказались менять передаточные числа по ходу сезона именно из-за высокой стоимости подобных проектов. При этом в Уокинге признают, что машине MCL40 не хватает максимальной скорости. Британская команда получает силовые установки у Mercedes, но коробки передач разрабатывает и производит самостоятельно, включая все внутренние компоненты.

В Audi решение модернизировать КПП приняли ещё в начале года, и вскоре результаты этой работы будут представлены. Существует опасение, что более длинная первая передача может негативно сказаться на динамике разгона. Тем более что гонщики Audi и без того не идеально проводят старты. В дальнейшем команде предстоит улучшить работу сцепления и системы управления им.

Несмотря на уже начавшуюся подготовку к 2027 году, на 15-м этапе сезона, то есть на Гран При Азербайджана, машины Audi получат важные обновления аэродинамического обвеса R26. По некоторым данным, после этого внешний вид машины может заметно измениться.