Audi A6 e-tron установил рекорд дальности среди электромобилей, проехав впечатляющие 831 милю на одном заряде

Похоже, Audi занизила официальные данные о запасе хода A6 e-tron, заявляя показатель до 468 miles. Один из таких автомобилей проехал на одной зарядке более 831 miles (1,338 kilometres), установив новый мировой рекорд среди электромобилей.

Предыдущий рекорд составлял 749 miles. Его установили на Lucid Air Grand Touring — значительно более дорогом автомобиле, заявленный запас хода которого достигает почти 600 miles.

За рулём Audi находился раллийный гонщик Miko Marczyk. В прошлом году он уже установил похожий мировой рекорд, проехав ровно 1,759 miles на одном баке дизельного топлива в новейшей Skoda Superb. Тогда ему удалось добраться из Польши в Париж и обратно, показав средний расход топлива на уровне 108.6mpg.

Рекордным автомобилем стал Audi A6 Sportback e-tron Performance. Он оснащён батареей ёмкостью 94.9kWh, развивает 362bhp и разгоняется с 0 до 62mph за 5.4 секунды. Кроме того, коэффициент аэродинамического сопротивления модели составляет всего 0.21Cd. По словам Marczyk, это обеспечило электромобилю “outstanding potential”, “although even I am pleasantly surprised by the final result of 1,338 kilometres”.

Заезд начался в Татрах в Польше. По пути Marczyk использовал особенности рельефа. Затем маршрут пролегал через Kraków, вдоль долины Вислы к Sandomierz, а также через Puławy, Warsaw, Płock, Włocławek, Toruń, Grudziądz и район Tricity на севере страны. После этого участники добрались до приморского курорта Hel и повторили маршрут в обратном направлении. Сообщается, что автомобиль остановился между Toruń и Ciechocinek.

Попытка установить рекорд продолжалась 45 часов. За это время A6 e-tron показал впечатляющую эффективность — 8.8mi/kWh, что почти вдвое выше показателя, заявленного Audi для этой модели. Автомобиль всё время двигался по дорогам общего пользования, причём многие участки маршрута были пройдены в часы пик. В один из моментов температура опускалась до семи градусов по Цельсию.

Фото: autoexpress

“My objective during this attempt, however, was to cover the greatest possible distance on a single charge,” said Marczyk. 30-летний гонщик добавил: “I used energy-efficient Michelin tyres, designed with performance and efficiency in mind. This was another important factor in the overall challenge.”

Двукратный победитель премии Large Company Car of the Year в очередной раз продемонстрировал свои возможности. Сейчас приобрести Audi A6 e-tron можно со скидкой более £13,000, заказав автомобиль через сервис Auto Express Buy A Car.