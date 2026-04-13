Цены на атрибутику, связанную с Антонелли, растут

Коллекционная карточка Кими Антонелли с автографом продана за 201 910 долларов и стала седьмой по стоимости в истории Формулы 1.
Демид Поршнев
13.04.2026, 14:11·1 мин
Фото: F1news.ru

На аукционе была продана уникальная коллекционная карточка с автографом Кими Антонелли и фрагментом гоночного комбинезона, который пилот носил во время соревнований. Этот лот является единственным экземпляром в мире.

Сумма сделки составила 201 910 долларов. Эта карточка стала самой дорогой из всех, когда-либо связанных с именем Антонелли, и заняла седьмое место по стоимости среди всех коллекционных карточек Формулы 1.

Рекорд по цене среди карточек Формулы 1 по-прежнему принадлежит карточке Льюиса Хэмилтона 2020 Topps Chrome Sapphire/Superfractor 1-of-1. Она была реализована за сумму, превышающую 1 миллион долларов.

