Новый кроссовер DFSK 500: атмосферный мотор, вариатор и доступная цена

Новый кроссовер DFSK 500 имеет своих конкурентов, но все же отличается особенностями. Основным достоинством модели является использование атмосферного ДВС, который в компании считают надежным и долговечным. Сердце автомобиля - двигатель серии SFG15A объемом 1,5 литра, мощностью 106 л.с. и крутящим моментом 148 Нм. Такой агрегат уже знаком по другим моделям Dongfeng, но в DFSK 500 он представлен в атмосферном исполнении.

Фото: Tarantas.News

Для российского рынка предлагается вариатор RDC18 от китайской компании Jianglu&Rongda, который показал себя с хорошей стороны, обеспечивая плавное и комфортное движение. Подвеска модели не удивляет своей технической изысканностью, но обладает достаточным уровнем комфорта на неровных дорогах.

Фото: Tarantas.News

В отличие от версии для китайского рынка, российский DFSK 500 оснащен богатой комплектацией, предлагая опции, которые делают его более привлекательным для местных покупателей. Среди прочего - бесключевой доступ, обогрев руля, камера заднего вида, датчики и системы безопасности, светодиодные фары и многое другое.

Фото: Tarantas.News

Автомобиль обладает хорошим дорожным просветом в 191 мм, что делает его достойным выбором для поклонников бездорожья. Однако, важно помнить, что у него только передний привод. В комплектации также присутствует навигатор, системы помощи при старте в гору и спуске, а также мультимедийный экран и подогрев сидений.

Багажник DFSK 500 вместителен - 318 литров, с возможностью расширения до 390 литров. Автомобиль, оснащенный несложным, но надежным мотором, предлагает хороший уровень комфорта и безопасности. Российский отдел компании Dongfeng уверен в успехе модели на отечественном рынке благодаря своей доступной цене и хорошей комплектации.