Астронавт Рид Уайсмен назначен послом команды Mercedes

Команда Mercedes объявила о назначении бывшего астронавта NASA и командира миссии «Артемида II» Рида Уайсмена своим официальным послом.

В новой роли Рид будет работать с партнёрами и спонсорами команды, сотрудниками и гостями. Он поможет рассказывать о технических инновациях и стремлении к максимальной эффективности, которые являются основой успехов в Формуле 1.

Рид Уайсмен: «Меня всегда поражала общность Формулы 1 и освоения космоса, где успех никогда не зависит от одного человека. Его создают талантливые команды, решающие сложные задачи и доверяющие друг другу в моменты максимального прессинга.

Мне посчастливилось проводить время с командой Mercedes в последние годы и воочию видеть ту культуру, инновации и нацеленность на результат, которые лежат в основе её успеха. Стать послом – естественный следующий шаг в наших отношениях, которые уже стали для меня очень значимыми. Я с нетерпением жду возможности работать с Mercedes F1 и рассказывать историю о людях, технологиях и менталитете команды».