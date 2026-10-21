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Астронавт Рид Уайсмен назначен послом команды Mercedes

Mercedes назначила бывшего астронавта NASA Рида Уайсмена, командира миссии «Артемида II», официальным послом команды Формулы 1 для работы с партнёрами и спонсорами.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.10.2026, 18:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Mercedes объявила о назначении бывшего астронавта NASA и командира миссии «Артемида II» Рида Уайсмена своим официальным послом.

В новой роли Рид будет работать с партнёрами и спонсорами команды, сотрудниками и гостями. Он поможет рассказывать о технических инновациях и стремлении к максимальной эффективности, которые являются основой успехов в Формуле 1.

Рид Уайсмен: «Меня всегда поражала общность Формулы 1 и освоения космоса, где успех никогда не зависит от одного человека. Его создают талантливые команды, решающие сложные задачи и доверяющие друг другу в моменты максимального прессинга.

Мне посчастливилось проводить время с командой Mercedes в последние годы и воочию видеть ту культуру, инновации и нацеленность на результат, которые лежат в основе её успеха. Стать послом – естественный следующий шаг в наших отношениях, которые уже стали для меня очень значимыми. Я с нетерпением жду возможности работать с Mercedes F1 и рассказывать историю о людях, технологиях и менталитете команды».

Источник

Mercedes (922)

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