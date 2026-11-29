После завершения Гран При Катара стюарды оштрафовали Aston Martin на 30 тысяч евро за опасный инцидент во время пит-стопа Лэнса Стролла.

Изучив видеозапись произошедшего и заслушав представителя команды, стюарды выяснили, что неисправность гайковёрта заднего правого колеса перевела управление пит-стопом в «ручной» режим. Поэтому решение о выпуске машины принимал выпускающий механик.

Сигнал к началу движения Лэнс Стролл получил в тот момент, когда домкрат ещё оставался на месте. Гонщик заметил проблему и остановился примерно через метр, после чего механики смогли убрать домкрат.

Стюарды подчеркнули, что ситуация могла привести к травмированию кого-либо из механиков, участвовавших в пит-стопе. В связи с этим Aston Martin назначили серьёзный штраф в размере 30 тысяч евро. Из этой суммы 20 тысяч – отложенный штраф: её взыщут, если в течение 12-месячного периода команда повторит подобное нарушение.