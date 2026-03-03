Главная Новости Aston Martin Aston Martin F1: «Первая гонка не будет решающей»
Новости

Aston Martin F1: «Первая гонка не будет решающей»

Aston Martin F1 готова к Гран При Австралии 2024 и переменам в сезоне Формулы 1 несмотря на слухи и непростые зимние тесты команды.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.03.2026, 10:01·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В преддверии Гран При Австралии команда Aston Martin F1 воздержалась от комментариев по поводу появившихся ранее слухов о возможном применении некоего «антикризисного» плана в Мельбурне.

На официальном сайте коллектива была опубликована заметка, посвящённая предстоящему гоночному уик-энду. Примечательно, что в тексте отсутствуют цитаты как пилотов основного состава, так и руководителей команды. Вместо этого публикация ограничивается коротким сообщением общего характера, в котором выделяется одно из предложений, отражающее настрой Aston Martin перед стартом сезона.

«В каждом сезоне первый Гран При задаёт задачи с многими неизвестными – в этом году таких задач больше, чем когда-либо, поскольку в нашем спорте произошли небывалые по масштабам перемены. Но как бы ни складывался этот гоночный уик-энд, нельзя сказать, что первые гонки сезона зададут некий образец, который определит характер всего остального года.

Одно известно точно: трибуны трассы в мельбурнском Альберт-парке будут до отказа заполнены публикой, хорошо разбирающейся в автоспорте, и Формула 1 станет главным событием настоящего праздника автоспорта, который будет продолжаться четыре дня…»

Высказывание о том, что стартовые этапы не стоит рассматривать как показатель на весь сезон, можно воспринимать как сигнал о готовности Aston Martin к любому развитию событий. Команда фактически предупреждает, что первые гонки могут пройти по-разному, но в дальнейшем возможны значимые изменения в лучшую сторону.

Уже совсем скоро станет ясно, насколько коллектив из Сильверстоуна подготовился к началу чемпионата и удалось ли инженерам и мотористам Honda устранить часть сложностей, с которыми команда столкнулась на зимних тестах.

Источник

Aston Martin (432)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация