Aston Martin F1: «Первая гонка не будет решающей»

В преддверии Гран При Австралии команда Aston Martin F1 воздержалась от комментариев по поводу появившихся ранее слухов о возможном применении некоего «антикризисного» плана в Мельбурне.

На официальном сайте коллектива была опубликована заметка, посвящённая предстоящему гоночному уик-энду. Примечательно, что в тексте отсутствуют цитаты как пилотов основного состава, так и руководителей команды. Вместо этого публикация ограничивается коротким сообщением общего характера, в котором выделяется одно из предложений, отражающее настрой Aston Martin перед стартом сезона.

«В каждом сезоне первый Гран При задаёт задачи с многими неизвестными – в этом году таких задач больше, чем когда-либо, поскольку в нашем спорте произошли небывалые по масштабам перемены. Но как бы ни складывался этот гоночный уик-энд, нельзя сказать, что первые гонки сезона зададут некий образец, который определит характер всего остального года.

Одно известно точно: трибуны трассы в мельбурнском Альберт-парке будут до отказа заполнены публикой, хорошо разбирающейся в автоспорте, и Формула 1 станет главным событием настоящего праздника автоспорта, который будет продолжаться четыре дня…»

Высказывание о том, что стартовые этапы не стоит рассматривать как показатель на весь сезон, можно воспринимать как сигнал о готовности Aston Martin к любому развитию событий. Команда фактически предупреждает, что первые гонки могут пройти по-разному, но в дальнейшем возможны значимые изменения в лучшую сторону.

Уже совсем скоро станет ясно, насколько коллектив из Сильверстоуна подготовился к началу чемпионата и удалось ли инженерам и мотористам Honda устранить часть сложностей, с которыми команда столкнулась на зимних тестах.