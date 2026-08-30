Aston Martin, Bentley, McLaren и Jaguar Land Rover: Великобритания может добиться больших успехов на рынке автомобилей класса люкс

Август принято считать «сезоном затишья». Традиционно в этот месяц в автомобильной отрасли происходит не так много событий: некоторые производители, особенно в континентальной Европе, практически прекращают работу на несколько недель.

Однако это вряд ли можно сказать сотрудникам ряда — хотя и не всех — наиболее престижных британских компаний, выпускающих роскошные и спортивные автомобили.

Как мы сообщали в последние недели, Aston Martin, Bentley, Gordon Murray Automotive, Lotus и McLaren активно представляли свои новинки на национальной и международной автомобильной арене.

Эти компании работают с полной отдачей. Есть ли в мире ещё одна страна, способная сравниться с Великобританией или превзойти её в проектировании и производстве по-настоящему престижных спортивных и роскошных автомобилей с богатой историей?

Возможно, будущее Великобритании — в качестве, а не в количестве. Отечественные компании продолжат проектировать, разрабатывать и выпускать здесь свои дорогие автомобили премиум-класса, а затем продавать их во всех уголках мира.

Безусловно, времена, когда производители из Великобритании или базирующиеся в стране могли массово выпускать автомобили, а затем продавать их по низкой цене, давно прошли. Теперь этот рынок принадлежит китайским компаниям — независимо от того, строят ли они автомобили на родине или за рубежом.