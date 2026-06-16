Максимальная польза за один день на «АСП-2026»!

На следующей неделе, 17 июня, в Москве состоится форум «АСП-2026. Автобизнес. Сервис. Пробег». Площадкой для проведения мероприятия выбран Loft Hall #2 по адресу: улица Ленинская Слобода, 26, строение 11.

Главной частью программы станут пленарные сессии. Более 20 приглашённых спикеров поделятся своим опытом и представят доклады по ключевым направлениям: автомобили с пробегом, сервисное обслуживание, вопросы маркетинга и финансовые инструменты для автобизнеса.

Агентство «АВТОСТАТ», организующее мероприятие, продолжит свою традицию проведения круглых столов. Во время дискуссий участники смогут обсудить актуальные проблемы отрасли, обменяться опытом и рассмотреть реальные бизнес-кейсы.

Особое место на форуме уделено нетворкингу. Гости получат возможность как в рамках запланированных встреч, так и в неформальной обстановке познакомиться друг с другом и наладить новые деловые связи. Участие примут представители самых разных сегментов рынка: дилеры, дистрибьюторы, специалисты банковской и страховой сфер, маркетологи и другие профессионалы автобизнеса.

Дополнительно в рамках форума будет организована специализированная выставка. Здесь партнёры мероприятия представят свои стенды, где можно ознакомиться с новейшими технологиями и решениями для повышения эффективности бизнеса. Экспозиция позволит участникам найти продукты и сервисы, способные облегчить работу компаний и способствовать их развитию.