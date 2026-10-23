Арвид Линдблад поделился ожиданиями: «Я жду просто нормального уик-энда»

Арвид Линдблад рассчитывает провести спокойный уик-энд в Остине и побороться за очки.

Арвид Линдблад: «В Остине сложная трасса, но здесь много мест, где можно атаковать, где вы можете изменить ход своей гонки. Таких возможностей здесь много.

Посмотрим, что получится на этот раз. Важно сосредоточиться на себе, на работе с машиной. Несколько уик-эндов подряд мне не удавалось найти свой ритм, все они получились довольно сложными.

В Мадриде, на мой взгляд, всё складывалось неплохо, но потом произошла авария и всё стало сложнее. Здесь я просто жду нормального уик-энда, без поломок и инцидентов, надеюсь постепенно прибавлять скорости на тренировках и в итоге найти свой ритм».