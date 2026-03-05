Главная Новости Racing Bulls Арвид Линдблад: «Я мечтал о Формуле 1 с пяти лет»
Арвид Линдблад: «Я мечтал о Формуле 1 с пяти лет»

Арвид Линдблад дебютирует в Формуле 1 в 2026 году за Racing Bulls и рассказывает о мечте, подготовке к сезону и новых вызовах в интервью FIA.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.03.2026, 10:01·2 мин
Фото: F1news.ru

Арвид Линдблад стал единственным новичком в стартовом составе сезона 2026 года. На пресс-конференции FIA в Мельбурне пилот команды Racing Bulls поделился своими впечатлениями о дебюте в Формуле 1.

Линдблад подчеркнул, что для него исполнение этой мечты стало важнейшим событием. Он отметил: «Я чувствую себя отлично, ведь сейчас происходит то, к чему я стремился всю жизнь. Формула 1 была моей целью и мечтой с тех пор, как я начал гоняться в возрасте пяти лет. Конечно, меня радует тот факт, что мечта сбылась. Я с нетерпением жду начала гоночного уик-энда, но особенно квалификацию и гонку, поскольку они будут более захватывающими».

Гонщик обратил внимание на отличия Формулы 1 от младших серий. По его словам, здесь значительно выше нагрузка, присутствует большее количество людей, а также усиливается взаимодействие с прессой. «В Формуле 1 всё на ступень выше, поэтому здесь другая атмосфера. Здесь много всего происходит, но я стараюсь сосредоточиться на самом важном – на пилотировании», — отметил Линдблад.

Пилот Racing Bulls также рассказал о трудностях, связанных с адаптацией к новым правилам и технике. Он отметил, что с изменениями сталкиваются все участники чемпионата: «Полагаю, что все мы сейчас стараемся освоиться с новым регламентом. Машины другие, шины другие, но всё же главное отличие от прошлого года – силовая установка и необходимость работать с энергией, использовать другие техники и иначе пилотировать, чтобы выжимать максимум из машины. Это главное, над чем мы работаем и пытаемся освоить».

Арвид Линдблад (27)Racing Bulls (180)

