Во время гонки в Лас-Вегасе Арвид Линдблад держался в первой десятке и рассчитывал показать лучший результат в карьере. Однако при нахождении на трассе автомобиля безопасности гонщик потерял контроль над машиной во время прогрева шин.

Во вторник пилот Racing Bulls обратился к болельщикам в социальных сетях. Он рассказал о своих переживаниях после схода, а также сообщил, что команда продолжает расследовать инцидент и пытается установить точную причину потери контроля.

«Я совершенно раздавлен, – написал Арвид Линдблад. – Впервые в карьере я боролся в первой пятёрке и действительно мог добиться особенного результата. Закончить гонку таким образом, потеряв контроль над машиной за автомобилем безопасности, невероятно тяжело.

Не могу описать словами, что я сейчас чувствую. Мы всю жизнь работаем ради таких моментов и возможностей. На машине из середины пелотона они выпадают крайне редко, и, когда появляется такой шанс, нужно хвататься за него обеими руками. Очень больно упускать такую возможность. И мысли о том, как всё могло бы сложиться, ещё долго не будут давать мне покоя.

В такие моменты гонщик, конечно, в первую очередь винит себя. Честно говоря, я до сих пор не совсем понимаю, что произошло. При переключении передачи возник очень сильный рывок – что-то совершенно ненормальное. Команда сейчас активно разбирается в причинах. Не знаю, мог ли я что-то сделать иначе или это просто один из тех случаев, когда ничего нельзя было изменить. Но трудно не задавать себе вопросы и не искать свою ошибку.

Как бы то ни было, это не вернёт упущенную возможность и не избавит от разочарования. Возможно, я выдаю желаемое за действительное, но мне действительно кажется, что мы могли подняться на подиум. Казалось, это один из тех особенных дней, когда гонка складывается совершенно иначе, и появляются возможности, которые выпадают крайне редко. И мы были совсем рядом, чтобы воспользоваться такой возможностью.

Хорошо, что уже через несколько дней нас ждёт следующая гонка, но пережить случившееся за это время точно не получится. Чтобы отпустить эту неудачу, потребуется гораздо больше времени.

Спасибо всем за поддержку. Мне повезло, что меня окружают такие замечательные люди – моя команда, близкие, а также все, кто работает в Racing Bulls и Red Bull. Я понимаю, что это не последняя моя возможность, но от этого не легче переживать, что я упустил эту.

Хочу также поблагодарить всех в команде, кто так много работал, чтобы предоставить нам настолько конкурентоспособную машину в этом сезоне. Она позволяет не просто бороться в числе лидеров середины пелотона, но и соперничать с некоторыми из лучших гонщиков мира.

Теперь нужно перевернуть страницу и постараться получить удовольствие от двух оставшихся гонок. Нам ещё предстоит завершить начатое».