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Арвид Линдблад оценил свои результаты: «Я доволен своим прогрессом в этом году»

Арвид Линдблад подвёл итоги дебютного сезона в Формуле 1: гонщик Racing Bulls набрал 38 очков и рассказал о прогрессе и планах на развитие
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
08.10.2026, 15:23·2 мин
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Фото: F1news.ru

Арвид Линдблад проводит первый сезон в Формуле 1. Единственный дебютант чемпионата, после шестнадцати этапов он набрал 38 очков и занимает одиннадцатую позицию в личном зачёте.

Во время Гран-при Сингапура гонщик Racing Bulls отметил, что продолжает видеть направления для дальнейшего прогресса.

Арвид Линдблад: «Я даже ещё не осознал, что заработал столько очков. В целом, я доволен тем, как складывается этот год. Во многом это заслуга команды. В каждый уик-энд парни хорошо работают и предоставляют в моё распоряжение конкурентоспособную машину.

Сезон приносит мне много удовольствия. Я много раз говорил, что всегда стремился попасть в Формулу 1, поэтому наслаждаюсь каждой гонкой. Я доволен своим прогрессом и считаю, что прибавляю от уик-энда к уик-энду.

Тем не менее, мне ещё над многим нужно поработать. Существует много аспектов, в которых я могу стать лучше, поэтому сейчас стараюсь двигаться от гонки к гонке, постоянно прибавлять и при этом получать удовольствие от происходящего».

Источник

Арвид Линдблад (99)Racing Bulls (301)

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