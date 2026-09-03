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Арвид Линдблад заверил: «Все наши новинки работают!»

Арвид Линдблад рассказал о шансах Racing Bulls на Гран При Италии: скорость на прямых и эффективные новинки должны помочь команде в Монце перед стартом.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.09.2026, 18:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Накануне Гран При Италии Racing Bulls располагается на пятой позиции в Кубке конструкторов. В команде рассчитывают на сильный результат в Монце.

Арвид Линдблад: «В Монце всё решает минимальное лобовое сопротивление и максимальная мощность. Надеюсь, это станет для нас реальным преимуществом.

Думаю, у нас всё получится. Наша машина быстра на прямых, мы лучше многих справляемся на трассах, где большой расход энергии. Надеюсь, всё будет хорошо.

Команда постоянно готовит новинки, и каждая из них оказывается эффективной, что в Формуле 1 бывает не часто. Всё, что мы внедряли в этом году, работало и даже превосходило ожидания. Это одна из главных причин нашего лидерства в этой гонке доработок.

Новинки по-прежнему поступают – это свидетельствует о мастерстве Алана Пермейна и всех сотрудников в Фаэнце и Милтон-Кинсе. Это по-настоящему радует».

Источник

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