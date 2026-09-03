Арвид Линдблад заверил: «Все наши новинки работают!»

Накануне Гран При Италии Racing Bulls располагается на пятой позиции в Кубке конструкторов. В команде рассчитывают на сильный результат в Монце.

Арвид Линдблад: «В Монце всё решает минимальное лобовое сопротивление и максимальная мощность. Надеюсь, это станет для нас реальным преимуществом.

Думаю, у нас всё получится. Наша машина быстра на прямых, мы лучше многих справляемся на трассах, где большой расход энергии. Надеюсь, всё будет хорошо.

Команда постоянно готовит новинки, и каждая из них оказывается эффективной, что в Формуле 1 бывает не часто. Всё, что мы внедряли в этом году, работало и даже превосходило ожидания. Это одна из главных причин нашего лидерства в этой гонке доработок.

Новинки по-прежнему поступают – это свидетельствует о мастерстве Алана Пермейна и всех сотрудников в Фаэнце и Милтон-Кинсе. Это по-настоящему радует».