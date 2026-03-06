Арвид Линдблад: «Утром я немного нервничал»

В пятницу на Гран При Мельбурна дебютант команды Racing Bulls Арвид Линдблад сумел показать результат выше, чем его более опытный товарищ по команде Лиам Лоусон. По итогам первой тренировочной сессии молодой пилот отметил, что доволен своим выступлением и работой коллектива.

Арвид Линдблад, занявший восьмое место: «Первый день в Мельбурне прошёл хорошо. Утром, непосредственно перед выездом на трассу, я немного волновался, ведь это был мой дебют в роли официального пилота Формулы 1 в рамках гоночного уик-энда.

Мне всё очень понравилось. Вместе с командой мы последовательно выполнили все запланированные задачи — провели несколько серий кругов с разными настройками по количеству топлива, чтобы собрать необходимую информацию к следующему дню. Получился действительно продуктивный день, теперь с нетерпением жду первой квалификации».

Лиам Лоусон, финишировавший тринадцатым: «День был продуктивным. Мы почти полностью выполнили нашу программу, и в целом я удовлетворён скоростью. Приятно понимать, что приехали в Австралию с быстрой машиной — это увеличивает наши шансы на успех.

Работа с новыми болидами требует более серьёзного подхода к анализу данных, и в этом сезоне нам необходимо ещё активнее трудиться в кокпите. Мы с каждым днём учимся всё большему.

Арвид тоже хорошо поработал сегодня, сумев собрать большой объём полезной информации. Хочу отметить труд всей команды — ребята построили действительно конкурентоспособный и мощный автомобиль».