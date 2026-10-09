Арвид Линдблад заявил: «Не могу сказать, что допустил ошибку»

Арвид Линдблад впервые проводит гоночный уик-энд на трассе Марина-Бей в Сингапуре. Дебют складывается для него непросто: в квалификации к спринту новичок завершил выступление уже после первой сессии.

Арвид Линдблад (17-й): «Мой последний заезд проходил нормально, хотя понятно, что я был в непростой ситуации. Это сложная городская трасса, тренировка была всего одна, и она проходила совсем в других условия по сравнению с квалификацией, которая проходит вечером при свете прожекторов.

С самого начала уик-энда у меня сложности, и в первой части квалификации к спринту я пытался проехать пару кругов, чтобы настроиться на борьбу за хороший результат, поэтому быстрый круг у меня был всего один, что тоже не упрощало задачу.

И этот круг я проехал более-менее неплохо, но на торможении перед 13-м поворотом машина сильно дестабилизировалась – даже не знаю из-за чего. Там я потерял немало времени, и на этом квалификация для меня закончилась. Хотя на других участках круга всё было нормально.

Я даже не могу сказать, что допустил ошибку, а пройду я в следующую сессию или нет, зависело от результатов других гонщиков. Завтрашний спринт я воспринимаю просто как возможность проехать побольше кругов по этой трассе и получше к ней адаптироваться.

Немного жаль, что сегодня всё закончилось вот так, и я не успел проехать ещё несколько кругов на машине с небольшой топливной нагрузкой. Мы не так уж много внимания уделили подготовке к спринту – в основном усилия были направлены на подготовку к субботней квалификации.

В любом случае шансы заработать очки весьма невелики. Скажем так, для этого нужно, чтобы произошло какое-то волшебное событие, например, чтобы у кого-нибудь из гонщиков четырёх топ-команд сломалась машина. В общем, мне хотелось получше подготовиться к завтрашней квалификации, но как получилось, так и получилось».