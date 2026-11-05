Арвид Линблад о возвращении скорости: «Я рад, что скорость вернулась»

Многие гонщики сталкиваются с кризисом в дебютном сезоне: после успешного старта результаты могут резко ухудшиться. Арвид Линдблад считает, что уже сумел преодолеть этот период.

Арвид Линблад: «После Мадрида и Баку я немного выбился из ритма, но приложил все усилия, чтобы вернуться к прежней форме. В Остине удалось сделать шаг вперёд, потом в Мексике – и вновь почувствовал себя в своей тарелке. В Мексике скорость очень важна, и я рад, что вновь был быстрым.

Я многому научился, прибавил в разных аспектах – в пилотировании, работе в команде, в том, как психологически настраиваться перед началом уик-энда – это очень важно.

Я впервые в Бразилии и очень рад быть здесь. Красивая страна. И трасса потрясающая. Знаете, это одна из тех трасс, которых я ждал с наибольшим нетерпением. Гонки на Интерлагосе всегда получаются интересными, здесь можно обгонять и непредсказуемая погода. С нетерпением жду начала уик-энда».