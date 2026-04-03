Уходят ли в прошлое традиционные автодилеры? Пока нет! Лучшие из них смогут адаптироваться и станут ещё более востребованными

Автодилеры нередко становятся объектом критики – их обвиняют в завышенных ценах, недостаточном уровне сервиса и даже в предвзятом отношении к женщинам. За долгие годы в этой сфере действительно сложилась неоднозначная репутация, обусловленная поведением отдельных представителей отрасли.

Тем не менее, профессиональные дилеры по-прежнему способны сделать процесс покупки автомобиля не только комфортным, но и приятным. С недавних пор компания Polestar приняла решение расширить свою дилерскую сеть в Великобритании. Об этом рассказал генеральный директор марки Михаэль Лошеллер, с которым корреспондент провёл недавнюю встречу.

Polestar изначально выходила на рынок через шоурумы, расположенные в торговых центрах. Теперь производитель электромобилей делает ставку на более традиционный подход: в планах компании – открыть 18-20 дилерских центров по всей стране. Новые точки будут работать параллельно с дилерами родственной марки Volvo.

«Вы приходите к своему местному дилеру, которому доверяете, проходите тест-драйв, получаете предложения и возвращаетесь на следующих выходных, чтобы оформить покупку», – отмечает Лошеллер. «Мы уверены, что это ключ к успеху. Я называю это возрождением дилерской модели».

Причина перемен во многом связана с тем, что Polestar сталкивается с возвратом всё большего числа автомобилей, которые пробовали себя в роли первых машин у владельцев на протяжении трёх-четырёх лет. Формат бутиков и шоурумов в торговых центрах не всегда подходит для реализации и тест-драйва подержанных автомобилей, тогда как традиционные автосалоны за городом располагают необходимым пространством для демонстрации машин и проведения более удобных тестовых маршрутов.