Рассмотрение апелляции по делу Фелипе Массы состоится в феврале

Верховный суд Великобритании 2 и 3 февраля 2027 года рассмотрит апелляцию Берни Экклстоуна, FIA и Formula One Management по делу Фелипе Массы.

Ответчики намерены оспорить решение Высокого суда Лондона, разрешившего продолжить разбирательство по иску бразильца. Масса требует компенсацию в размере 64 миллионов фунтов стерлингов (около 82 миллионов долларов США).

В октябре 2025 года Высокий суд провёл трёхдневные слушания, посвящённые вопросу о возможности полноценного судебного разбирательства. Судья Джей отклонил три требования Массы, однако разрешил продолжить рассмотрение обвинения в противоправном сговоре. Именно эту часть дела Экклстоун, FIA и FOM собираются обжаловать в Верховном суде.

Фелипе Масса добивается компенсации за упущенные доходы, которые, по его мнению, он мог получить после завоевания титула чемпиона мира в 2008 году. Его юристы утверждают, что Берни Экклстоун и представители FIA, включая Макса Мосли и Чарли Уайтинга, уже в том сезоне знали о намеренной аварии Нельсона Пике-младшего на Гран При Сингапура.

После аварии на трассе появился автомобиль безопасности. Затем из-за неудачного пит-стопа Фелипе Масса потерял множество позиций и не смог набрать очки в этой гонке. В результате бразилец уступил Льюису Хэмилтону в борьбе за чемпионский титул всего одно очко.

В случае удовлетворения апелляции Экклстоуна, FIA и FOM решение Высокого суда будет отменено, а иск Массы не перейдёт к полноценному судебному разбирательству. Если же апелляцию отклонят, Высокий суд продолжит рассмотрение дела по существу.