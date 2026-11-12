Апелляционный суд 25 ноября рассмотрит протест Audi

После Гран При Италии команда Audi обжаловала решение стюардов, которые не стали наказывать Юки Цуноду. Рассмотрение апелляции состоится 25 ноября в парижской штаб-квартире FIA.

Инцидент произошёл перед рестартом в Монце: гонщик Racing Bulls неправильно установил машину на стартовом поле, после чего был назначен второй прогревочный круг. В подобных ситуациях обычно назначается 10-секундный штраф. Однако стюарды не применили санкции к Юки, поскольку пришли к выводу, что его машина находилась в пределах стартовой позиции, действия гонщика не повлияли на других участников, а решение о дополнительном круге директор гонки принял не из-за нарушения процедуры со стороны Цуноды.

Благодаря решению стюардов Цунода сохранил десятое место. Если бы гонщик получил 10-секундный штраф, десятая позиция досталась бы пилоту Audi Габриэлю Бортолето, а его напарник Нико Хюлкенберг поднялся бы на одиннадцатое место. Audi требует пересмотреть решение, наказать Юки и изменить итоговые результаты гонки.

По решению судей и просьбе FIA слушание пройдёт в закрытом формате. На нём не смогут присутствовать публика, СМИ и другие лица, не имеющие соответствующего разрешения.