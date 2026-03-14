Антонелли: «Я просто старался сохранять спокойствие»

Кими Антонелли стал самым молодым обладателем поула в истории Формулы 1, выиграв квалификацию Гран-при Шанхая на Mercedes.
Демид Поршнев
14.03.2026, 11:41·1 мин
single
В Шанхае завершилась квалификация Формулы 1, где Кими Антонелли завоевал поул и установил новый рекорд, став самым молодым пилотом, которому удалось добиться такого результата в истории чемпионата.

19-летний итальянец выступал за команду Mercedes и показал лучшее время, несмотря на технические трудности, которые возникли у его напарника Джорджа в начале решающей части квалификации. Эти обстоятельства, по мнению специалистов, могли повлиять на распределение позиций, однако успех Антонелли не вызывает сомнений.

«Сессия прошла вполне нормально, и я очень доволен. Конечно, к сожалению, у Джорджа в финале квалификации возникли проблемы, а вообще было бы интересно посмотреть, если бы он смог провести две попытки.

Но я рад, что нормально отработал в этой сессии, не допустил ошибок и уже в предвкушении завтрашней гонки. Я видел, что у напарника какие-то сложности, но просто старался сохранять собранность и спокойствие, чтобы проехать хороший круг, и это мне в итоге удалось», — отметил Антонелли по итогам квалификации.

Развитие событий и дальнейшие подробности ожидаются позднее.

