Антонелли признался: «Я представить не мог, что выиграю гонку!»

Кими Антонелли одержал победу на Гран При Италии в Монце, став первым итальянским гонщиком, выигравшим здесь за 60 лет. При этом он начинал гонку с 19-й позиции, что сделало его успех особенно впечатляющим. 20-летнего гонщика на трибунах встретили овацией.

Кими Антонелли (1-й): «Я этого не ожидал, это просто невероятно! Я так счастлив, ведь я даже представить не мог, что сегодня смогу выиграть гонку. Но у нас всё получилось, и я по-настоящему рад.

Хотя когда я первый раз попытался опередить Джорджа, то оказался за пределами трассы, и момент был страшноватый. Я был на самом краю трассы, хотя думал, что всё-таки смогу вписаться в поворот. Но когда пришлось выехать на гравий, я уже решил, что, наверное, упустил свой шанс на победу. К счастью, у нас по-прежнему был довольно высокий темп, и мы смогли выиграть.

После второго рестарта я понимал, что скорость позволяет бороться за победу, я в это однозначно верил, особенно когда уже вплотную преследовал Джорджа. Хотя оторваться от него не получалось, потому что на этой трассе очень мощный слипстрим.

Но потом мы провели ещё один пит-стоп, а напарник остался на трассе, при том что его шины уже были изношены. На более свежей резине я смог прибавить, и мне удалось довести гонку до победы!»

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